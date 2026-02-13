ホテルチェーン「アパホテル」を展開するアパグループは１３日、創業者で会長の元谷外志雄（もとやとしお）さんが１１日に死去したことを公式サイトで明らかにした。葬儀・告別式は近親者で執り行われた。後日、お別れの会を開くという。妻は社長の元谷芙美子氏。以下、発表全文アパグループ創業者で会長の元谷外志雄（もとやとしお）は、２０２６年２月１１日に逝去いたしました。生前のご厚誼に深謝申し上げると共に