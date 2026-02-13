阪神の新外国人イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が１３日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板し、存在感を示した。中川、ディベイニー、前川に２６球を投げ、安打性はわずかに１本。「自分の感覚も、打者の反応も良かった」と満足そうに振り返った。直球は最速１４９キロを計測し、縦と横のスライダー、チェンジアップなど変化球も自在に操った。投球間隔が短い独特のテンポも特徴。巨人・佐藤ス