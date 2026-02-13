中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月13日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は13日の記者会見で、日本が排他的経済水域（EEZ）での検査を逃れようとしたとして中国漁船を拿捕し、船長を逮捕したことについて、中国政府は自国の漁民に法に基づく操業を常に求めてきたとした上で、中国漁民の合法的な権利と利益を断固として守ると表明した。日本側に対しては、中日漁業協定を厳格に順守し、公正に法を執行