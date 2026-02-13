中道改革連合の新代表に小川淳也氏が選出され、週明けにも新体制が発足する見通しとなった。小川氏は若手を新執行部に登用する意向を示しており、世代交代が進みそうだ。斉藤鉄夫・前共同代表は１３日、小川新代表に決定後、「野田さんや私よりも若い力で中道を大きく育てていく」と記者団に述べ、代替わりに期待感を示した。立憲民主党の幹部人事は、民主党時代から同じ顔ぶれが就く「メリーゴーラウンド人事」とやゆされ、