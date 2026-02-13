韓国コスメブランド「エチュード」から、じゅわっとにじむ血色感を演出するリキッドチーク『こんこんチーク』が登場。2026年2月27日（金）よりオンライン先行発売されます。みずみずしいツヤとナチュラルな発色で、多幸感あふれる頬を叶える新作チーク。毎日のメイクをもっとときめく時間に変えてくれる注目アイテムです♡ じゅわっと透ける血色感 みずみずしく伸びの良いなめらかなテクスチャ&#