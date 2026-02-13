元谷外志雄さんアパホテルを展開するアパグループ（東京）の創業者で会長の元谷外志雄（もとや・としお）さんが11日死去した。アパグループが13日発表した。通夜と告別式は近親者で行った。後日、お別れの会を開く。元谷さんは、アパの前身となる信金開発を1971年、石川県小松市で設立した。注文住宅やマンション分譲を手がけながらホテル事業に進出。全国規模のチェーンに育てた。「藤誠志」のペンネームで多数の書籍を出版