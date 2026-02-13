【ミラノ＝結城和香子】ミラノ・コルティナ五輪のスケルトン男子に出場予定だったウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手（２７）が失格処分となったことについて、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のカースティ・コベントリー会長は１３日の記者会見で、「レース前、選手、父親と２０分ほど話をした。規定がある理由は理解してくれたが、思いは貫くとのことだった。レースに臨んでほしかったが、規定は曲げられない