「伝統とデジタルの融合」を象徴する新デザインと最新OSメルセデス・ベンツは2026年1月30日、フラッグシップセダン「Sクラス」の大幅改良モデルを世界初公開しました。6年ぶりの大刷新で伝統的な様式美を継承しつつも、最新のデジタル技術を注ぎ込み、セグメントのベンチマークとしての地位をより盤石なものにしています。【画像】超カッコイイ！ これが6年ぶり大刷新の新型「“V12”セダン」です！ 画像で見る（54枚）今回