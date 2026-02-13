外食大手すかいらーくホールディングス（HD、東京）は13日、傘下の地場うどん店チェーン「資(すけ)さん」（北九州市）の海外1号店を6月に台湾・台北へ出店すると明らかにした。台湾で年内に3店に増やす計画で、将来的には100店規模の展開を目指す。