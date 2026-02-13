LIVEしずおかでは時代を超えて愛され続ける名店の味を紹介します。今回は静岡県伊東市の喫茶店。県内外から多くの客が自家製ソフトクリームや絶品ホットケーキを求めて集まるスポットです。 【写真を見る】「コンセプトは公園」県内外から客が訪れる伊東市の「スイートハウスわかば」 銅板の上で焼きあがったホットケーキ。香ばしい小麦の香りが食欲をそそります。 JR伊東駅から歩いて6分、商店街の一