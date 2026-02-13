夢や希望を与えた個人や団体を表彰する「広島市民賞」の授与式が開かれサンフレッチェ広島レジーナなどが受賞しました。「広島市民賞」は市民に夢と希望、安らぎを与え、元気な広島づくりに寄与した個人や団体へ贈られます。サンフレッチェ広島レジーナは皇后杯で初優勝を果たしたほか、リーグのシーズン最多入場者数を更新するなど、地域を盛り上げたとして表彰されました。■株式会社サンフレッチェ広島