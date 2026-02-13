門出の春です。 県内の高校のトップを切って13日、長崎市の「活水高校」で卒業式が行われました。 伝統の精神を後輩たちに託し、102人の卒業生が学び舎を後にしました。 在校生や保護者が見守る中、チャペルに入場した102人の卒業生たち。 式では、石村 直義校長から一人ひとりに卒業証書が手渡された後、卒業生代表が感謝の言葉を述べました。 （卒業生代表） 「誰かのために行動できる、そんなみんなと過ごした3