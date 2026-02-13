笑顔でポーズをとる、バスケットボール男子日本代表の桶谷大新監督＝13日、千葉市バスケットボール男子日本代表の新監督に就任した桶谷大監督が13日、千葉市内で記者会見に臨み「歴史に名を残すぐらい、五輪で勝てるチームをしっかりつくれるように」と決意を語った。トム・ホーバス前監督は米プロNBAで活躍する八村塁（レーカーズ）との確執が取り沙汰された。八村の代表入りについては「意欲を示してくれたなら、世界最高峰