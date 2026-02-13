北海道網走市の古都宣裕市議（43）が衆院選の期日前投票を済ませていたにもかかわらず、投開票日の8日に再び投票の手続きを試みていたことが13日、分かった。古都市議は共同通信の取材に「二重投票の意思はなかった。（不正防止の仕組みが機能しているかどうか）確認がしたかったが、軽率な行動で申し訳なく思っている」と釈明した。古都市議によると、生年月日による本人確認で期日前投票を行い、8日は投票券を持参して投票所