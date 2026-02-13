お笑いコンビ「ロザン」の宇治原史規、菅広文が１３日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。先の衆院選で大敗となった中道改革連合について言及した。中道は同日、東京・永田町の党本部で代表選挙を行った結果、小川淳也氏が階猛氏を僅差で破り?新代表?に就任した。「【中道改革連合】解党しないんですか？」というタイトルでアップされた動画で、菅は「今、撮ってる段階でさ、中道改革連合の党首を誰にしようか話し合いして