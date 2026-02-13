【１３日（金）】３月中旬から下旬並みの暖かさ １３日（金）は晴れて気温が上昇し暖かくなりました。最高気温は、 福岡市15.6℃（３月中旬並み） 北九州市14.4℃（３月中旬並み） 佐賀市14.5℃（３月中旬並み） 長崎市15.1℃（３月中旬並み） 大分市15.8℃（３月下旬並み） 熊本市15.7℃（３月中旬並み） 宮崎市18.8℃（３月下旬並み） 鹿児島市18.2℃（３月下旬並み）でした。 各県５か所ずつのを画像で掲載していま