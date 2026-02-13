令和8年度 鹿児島県公立高校入試2026 出願倍率（2月13日） 鹿児島県公立高校一般入試の志願倍率が１３日発表されました。学力検査の定員は10,425人です。全日制・定時制を合わせた出願者数は7,986人、全体の出願倍率は0.77倍です。高校倍率 高い学校では 志願倍率は、高い順に、鹿児島南（体育）2.38倍、鹿児島玉龍1.68倍、鹿児島中央1.61倍、甲南1.58倍、鶴丸1.52倍となっています。全校・全学科・全学区倍率の一覧鹿児島学区（