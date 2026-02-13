■これまでのあらすじ専業主婦の妻は夫に見下される日々に苦しんでいた。夫の言動は日増しにエスカレートしていき、幼い息子にも向くようになる。妻が注意しても聞く耳を持たず、母親の甘さが子どもを弱くすると決めつけ、これからは自分が息子の教育をすると言い出すのだった。夫が息子に勉強を教えるようになってから、息子が笑顔でいる時間が少なくなった気がします。「最高の教育を受けさせるため」と夫は言います。夫は息子の