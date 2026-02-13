ドルストレートでドル高の動きが一服している。東京の終盤からロンドンの朝方にかけて1月の米消費者物価指数の発表を控えるなか、ドルストレートはドル高の方向に振れたが、その後、ドル高の動きは一服している。 ユーロドルは東京の終盤からロンドンの朝方にかけて弱含み、一時1.1847付近まで下落したが、その後は下げ渋り、ドルスイスは東京の終盤からロンドンの朝方にかけて強含み、一時0.7718付近