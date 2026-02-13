ドル円は一時153円60銭台まで上昇。その後、円売り一服＝ロンドン為替概況 ロンドン市場に入って、東京午後からのドル買い・円売りが継続する形でドル高・円安が進み、153円66銭を付けた。前日の市場でのドル安・円高が152円27銭に留まり、レートチェック報道を受けて付けた1月27日の安値152円10銭を更新しなかったことで、円高一服感からの反発が強まっている。 もっとも、高値を付けた後は利益確定のドル売り・