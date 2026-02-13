24時間365日、休むことのない救命救急。「1・2・3」山本医師「かなり苦しいですか？わかります？」命の砦として患者を診つづけている46歳の救急医。大切にしている精神とは。山本医師「病気を診ずして 病人を診よと いう言葉」相澤病院救命救急センター救急科山本基佳医師「かなり苦しいですか？」「わかります？」「痛みますか？」救急医、山本基佳医師46歳。ここは、松本市にある相澤病院の救命救急センター、＝ERと