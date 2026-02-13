尾上左近の３代目尾上辰之助襲名披露演目として上演される歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）昼の部「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」、夜の部「鬼一法眼三略巻（きいちほうげんさんりゃくのまき）」の配役が１３日、発表された。「寿曽我対面」で左近は、曽祖父の２代目尾上松緑、祖父の初代尾上辰之助、父の尾上松緑も勤めてきた曽我五郎を初役で勤める。共演には中村萬壽、中村雀右衛門、８代目尾上