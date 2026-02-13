◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第２節神戸２―０長崎（１３日・ノエビアスタジアム神戸）神戸が百年構想リーグのホーム初戦で長崎を破り、勝ち点５とし、西の暫定首位に浮上した。神戸は主力の元日本代表ＦＷ大迫勇也、同ＭＦ扇原貴宏を負傷で欠く布陣。今季就任したドイツ人指揮官のミヒャエル・スキッベ監督（６０）は、次戦のＡＣＬＥリーグステージ最終節・ＪＤＴ戦（１７日、マレーシア・ジョホールバル）までの両選手