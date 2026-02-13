脱マンネリに「鶏むねナゲット」はいかが？ 低価格でストックしやすい鶏むね肉ですが、メニューがマンネリ化しがち。特にお弁当おかずは唐揚げや照り焼きが定番化しているかも。でも、今回の「鶏むねナゲット」なら、いつもと違うおいしさを手軽に楽しめます。 豆腐でふわふわ＆ヘルシーににんにく入りで食欲アップあおさ風味が絶品冷めてもおいしいカレー味作りおきで毎日のお弁当作りがラクに リーズナブルな食材としてクック