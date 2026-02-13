お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（42）が12日、自身のXを更新。おすすめのチョコレートを紹介した。大のスイーツ好きとして知られ、スイーツに関する書籍も出版している田辺。Xでは「チョコレートオススメ聞かれたのでこちらを勧めたい！！！モロゾフから出てるTEABARが最高すぎるからもしチョコレート迷ってるならおすすめだよ！！！」と紹介した。続けて「20個入りで1782円とか！7個で648円！缶もおしゃれで可愛い