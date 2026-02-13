こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した原始惑星状星雲「CRL 2688」。中央の平らな雲から細長いX字形の光と同心円状の輝きが広がる、不思議な光景が捉えられています。はくちょう座の方向、約1000光年先にあるCRL 2688は、「Egg Nebula（卵星雲）」の別名でも知られています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した原始惑星状星雲「CRL 2688」、別名「卵星雲」（Credit: NASA, ESA, Bruce Balick (UWashington)）】太陽のよう