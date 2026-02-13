ダンス＆ヴォーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のRINさんが、自身のレシピアカウントで「キンパ」を披露しました。【写真を見る】【 新しい学校のリーダーズ ・RIN】手作りキンパを披露「お気に入りの、ツナとプルコギ味！」キンパは「改善点をたくさん思いつく 奥深い料理であった」RINさんは「韓国でのショーを終え約1週間半が経過した今キンパの味が恋しくなったので自宅で作ってみた」と綴り、「お気に入りの、