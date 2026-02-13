神戸―長崎前半、神戸に2点目のゴールを許した長崎イレブン＝ノエスタ明治安田J1百年構想リーグ第2節（13日・ノエビアスタジアム神戸＝1試合）西で神戸が前半に2得点を奪い、長崎を2―0で下した。前節PK勝ちの神戸は勝ち点3を加えて同5。J1復帰の長崎は2連敗。