¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ê¤Ê¤á45¡ë¡×¤Î°ì°÷¤Ç¡¢Å´Æ»·Ý¿Í¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²¬°Â¾Ï²ð¡Ê¤ª¤«¤ä¤¹¡¦¤¢¤­¤è¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢²¼°öÆ¬¤¬¤ó¤«¤é´²²ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼ ¡Û¤Ê¤Ê¤á45¡ë¡¦²¬°Â¾Ï²ð¤µ¤ó¡Ö´²²ò¤È¿ÇÃÇ¡×5Ç¯Á°¤Î²¼°öÆ¬¤¬¤ó¤«¤é²óÉü?¾Ð¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹?²¬°Â¤µ¤ó¤Ï¥°¥ì¡¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òÅ½¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö5Ç¯Á°¤ËØí´µ¤¤¤¿¤·