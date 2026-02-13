ヨーロッパ企業Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2026年2月13日に「Ariane 6（アリアン6）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAmazon（アマゾン）の衛星は無事に軌道に投入されたことを、ArianespaceとAmazonが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Ariane 6（VA267 / LE-01）・ロケット：Ariane 6（Ariane 64）・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月13日1時45分・発射場