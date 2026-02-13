◇明治安田J1百年構想リーグ神戸2―0長崎（2026年2月13日ノエビアスタジアム）直近3年間で3つのタイトルを獲得している貫禄を見せつけた。神戸は今季J1昇格を果たした長崎に2発快勝。前半のDF酒井高徳の2試合連発弾、FW佐々木大樹の今季初得点で勝負を決めた。2つの得点も芸術的だったが、それ以上に圧巻だったのがスキッベ監督就任後により強度を増した守備力だった。前線のFW小松蓮やDFジエゴがパスコースを限定し、中