１３日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比１７８５円１１銭（３・７９％）高の４万８８５６円４５銭だった。自民党が大勝した衆院選を挟んで株価の上昇基調が続き、１２日まで７営業日連続で最高値を更新した。今週の株式市場では、衆院選の結果を受けて高市内閣が「責任ある積極財政」を加速させ、成長戦略などが進むとの見方が投資家心理を支えた。上場企業の