秋田市の飲食店でキャッシュレス決済を利用すると、支払代金の一部を市がポイントで還元する消費喚起キャンペーンが今月20日から始まります。20日から始まるのは、「食べてトクトク！最大20％戻ってくる！秋田市キャッシュレスキャンペーン！」です。キャンペーンをきっかけに、秋田市内の飲食店に多くの人に足を運んでもらおうと行われます。原材料の価格高騰の影響で売り上げが減少した飲食店の支援を目的に、