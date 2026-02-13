2月13日、日本バスケットボール協会（JBA）が男子日本代表の桶谷大ヘッドコーチ就任会見を実施。新指揮官は日の丸があしらわれた日本代表のスタッフウェアに身を包み、世界に挑む覚悟を滲ませた。 会見冒頭、桶谷HCは「日本のバスケットが世界に知れ渡り、また、日本のバスケットが世界で勝てる、そのようなチームを作っていきたいというのが1つの目標でありました。ミュンヘン（1972年）以来のオリンピ