【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが、3月25日にリリースされる18枚目のシングル「Waltz for Lily」の初回限定LIVE盤」に特典映像として収録されるスタジオライブ企画映像「Quiet Session Club vol.2」のティザー映像を公開した。 ■「Quiet Session Club vol.2」では、「One Sided Love」「泡の影」「Sing Your Melody」を披露 「Quiet Session Club」とは、2025年8月にリリースし