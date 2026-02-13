2月13日（金）放送の『沸騰ワード10』は、これまでも番組で密着してきた“ステータス修行に取り憑かれた俳優”風間俊介と、初めての国際線ラウンジで爆食に挑戦する日本テレビアナウンサーの水卜麻美アナに密着した。まずは、風間の修行旅から密着！マイルとは別に飛行機に乗ることでもらえるステータスポイント。その獲得ポイントによりランクは３段階に分かれ、専用カウンターでのチェックインや優先搭乗、ラウンジが使えるなど