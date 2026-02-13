3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全47試合を日本国内で独占ライブ配信する米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）は13日、YouTube公式チャンネルで第2回大会で監督として侍ジャパンを世界一に導いた原辰徳氏（67）と、今大会のスペシャルサポーターを務める二宮和也（42）の特別対談動画を公開。原氏が世界一への重圧について語った。2009年の第2回大会を振り返り、二宮から「どこで