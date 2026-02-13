調整する高木美帆（手前）＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】スピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が15日の500メートルに出場することが13日、決まった。同種目は前回北京五輪で銀メダルを獲得。サブ登録ながら選考基準により優先権があり、体調次第で判断するとしていた。今大会は銅メダルの1000メートルを含め、4種目出場となった。2大会連続2位の1500メートルは20日に行われる。14日の団体追い抜き1回戦は高木、