中森明菜が2月13日、約20年ぶりとなるホールツアーを開催することを発表し、話題となっている。「この日、マスコミ各社が一斉に報じました。公式サイトには、赤い背景にクールにポーズを決める明菜さんの写真とともに、開催スケジュールなど詳細が記されています」（芸能記者）彼女がホールクラスのツアーで歌声を届けるのは、2006年の『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 〜The Last Destination〜』（全7都市8公演）以来となる