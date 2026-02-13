元AKB48で女優の大島優子（37）が、旅行予約サイト「じゃらんnet」の新WebCMに出演する。配信は15日からで、「予約するもの」、「いい旅親と旅行」の2本に出演している。子供と3人で家族旅行する「予約するもの」編では、子役の男の子と卓球に挑戦。スマッシュが決まらない大島に、男の子がアドバイスするなど和気あいあいとした雰囲気で進められたそう。何度目かのチャレンジで見事なスマッシュが決まると「キャー！」