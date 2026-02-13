開幕1週間ミラノ・コルティナ五輪で話題になったトピックを回顧連日、熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪は6日（日本時間7日）の開会式から1週間を迎えた。今大会は日本時間の深夜に行われる競技が多く、情報を追いきれない人も少なくない。そんなファン向けにここまでにオリンピックで話題になったトピックを振り返る。今回はフィギュアスケートの衣装。競技の魅力のひとつであるスケーターの装いが、さまざまな