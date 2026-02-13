ミラノ・コルティナ五輪はここまで3冠ミラノ・コルティナ五輪は13日、ノルディックスキー距離・男子10キロフリーが行われ、ヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）が金メダルを獲得した。冬季五輪最多タイ記録となる個人での金メダル8個目。衝撃的な強さにファンは衝撃を受けている。またもや圧倒的だった。クレボは20分36秒2でフィニッシュ。2位のマティス・デロジュに約5秒差をつけた。10日のスプリントクラシカルでは