猫に嫌がられない「抱っこ」の方法4選 1.まずは優しく声をかけて安心させる 抱っこを始める前の準備として、最も大切なのが「心のコミュニケーション」です。寝ている時や食事中に突然抱き上げるのは、猫を驚かせてしまうため絶対に避けましょう。 まずは猫の視界に入る位置から、ゆっくりと穏やかなトーンで名前を呼んであげてください。猫がこちらを向いたり、まばたきを返してくれたりしたら、優しく首の