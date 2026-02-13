神戸がホーム開幕戦で今シーズン初勝利ヴィッセル神戸は2月13日、ホームでJ1百年構想リーグ第2節V・ファーレン長崎戦に臨み、2-0で勝利した。前半25分にDF酒井高徳が衝撃のダイレクトボレー弾をネットに突き刺し、先制。中2日の日程のなか、FW佐々木大樹が追加点を挙げるなど、終始相手を抑え込み完勝した。平日にもかかわらず1万8633人が駆けつけた本拠が熱狂した。前半25分、酒井が技術力を見せた。コーナーキックからこぼれ