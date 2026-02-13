３月に開幕する「ワールドベースボールクラシック２０２６」を独占中継するのＮｅｔｆｌｉｘの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで１３日夜、同大会のスペシャルサポーター・二宮和也と０９年大会で侍ジャパンを世界一に導いた原辰徳氏との特別対談が公開された。二宮にとって原氏はあこがれの野球人で、少年野球時代に背番号８をつけていたほど。対談の冒頭で二宮は原監督から「ひとつだけ手に入れることができて、大事に保管して