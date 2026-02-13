◇１５００勝船橋競馬所属の本田正重騎手（３７）＝千葉県騎手会＝は２月１３日、船橋競馬１１Ｒでフロインフォッサルに騎乗して１着。２００５年１０月の初騎乗以来、１万３１０２戦目で地方競馬通算１５００勝を達成した。本田正重騎手「地元の船橋開催中に達成できて良かった。自分のペースで勝っていき、いずれ２０００勝を達成したい」