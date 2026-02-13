【コルティナダンペッツォ共同】東京都大田区の町工場を中心にボブスレーのそりを製作する「下町ボブスレー」の2人乗りのそりの採用を見送った男子イタリア代表のパイロット、パトリック・バウムガルトネルが13日、公式練習後に共同通信の取材に応じ「素晴らしいポテンシャルはある」と語った。イタリア男子は1枠の五輪出場枠の獲得にとどまり、1番手のバウムガルトネルは引き続きラトビア製のそりを使用することを決めた。