１３日に行われた中道改革連合の代表選で、立憲民主党出身の小川淳也・元幹事長（５４）が、衆院選で惨敗した党の新たなかじ取り役に選ばれた。地元の支持者らからは、期待と注文の声が聞かれた。小川さんの高松市の事務所では、支持者ら約３０人が代表選の様子をインターネット中継で見守り、小川さんが新代表に選ばれると、拍手が起こった。同市の多田孝三さん（８１）は「苦しい状況での船出だが、香川で培った対話の力で党