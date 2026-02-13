2月13日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に出演した綱啓永が、『教場』シリーズ主演の木村拓哉との撮影エピソードを明かした。【関連】「需要しかない」綱啓永、クールなサングラス×パーカーSHOTに反響「かっこよすぎ」今回番組では、映画『教場 Reunion／Requiem』に出演している綱らをゲストに迎えトークを展開。この中で、撮影で特に大変だった瞬間について、“クランクインの日にセリフが全部飛ぶ”と答えた綱は、「木村さんの