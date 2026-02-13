ＮＨＫは１３日、女優の木竜麻生が、２０２６年度後期の連続テレビ小説「ブラッサム」（石橋静河主演）に出演することを発表した。朝ドラ１１５作目となる本作は明治、大正、昭和を、自由を求めて駆け抜けた作家・宇野千代さんをモデルとした物語を描く。ヒロイン・珠を、石橋静河が演じる。木竜は、珠が通うことになる高等女学校のクラスメート・角田忍役。昨秋放送の同局夜ドラ「いつか、無重力の宙で」主演などで注目を浴